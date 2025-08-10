Ричмонд
В Ростовской области легковушка столкнулась с мопедом, пострадал подросток

ДТП с участием подростков произошло в одном из хуторов Дона.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области иномарка столкнулась с мопедом, на котором ехали двое подростков, сообщают в управлении Госавтоинспекции.

Авария произошла вечером 9 августа в хуторе Большой Лог. Предварительно, на улице Фадеева 60-летний водитель «Киа Рио» не справился с управлением при маневре на перекрестке и столкнулся с мопедом.

За рулем двухколесного транспорта находился 15-летний подросток, его 13-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован.

Донским водителям напоминают: на дорогах нужно быть внимательными и осторожными. Необходимо строго придерживаться ПДД, а также постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя отвлекаться и совершать непродуманные маневры.

