Мужчину, укравшего у ребенка два миллиона рублей, разыскивают в Новосибирске

Ранее в Химках бывший заключенный своровал компьютерное оборудование, стоящее полмиллиона рублей. Мужчина увидел коробки, которые находились без присмотра, и решил украсть их. Похищенное имущество он сдал в ломбард, а полученные деньги потратил на себя. В его отношении возбудили уголовное дело и заключили под стражу.