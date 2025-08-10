Мужчину, укравшего у ребенка два миллиона рублей, разыскивают в Новосибирске. Об этом в воскресенье, 10 августа, сообщили в региональном управлении МВД РФ.
По предварительным данным, мальчик с отцом были в банке, сняли большую сумму денег и пошли домой. По пути на мальчика набросились и украли сумку с деньгами. Предположительно, за ребенком следили еще в отделении банка, сообщается в публикации.
О произошедшем стало известно 9 августа. Скрываясь с деньгами, мужчина утопил машину из-за сильных дождей. В результате ему пришлось бросить автомобиль и убежать с сумкой. Полицейские изъяли транспортное средство нападавшего, эксперты изучают машину.
Ранее в Химках бывший заключенный своровал компьютерное оборудование, стоящее полмиллиона рублей. Мужчина увидел коробки, которые находились без присмотра, и решил украсть их. Похищенное имущество он сдал в ломбард, а полученные деньги потратил на себя. В его отношении возбудили уголовное дело и заключили под стражу.