Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уссурийске возбудили дело после нападения с четырьмя пострадавшими

Полиция разыскивает подозреваемого в нападении на людей в Уссурийске.

Источник: Аргументы и факты

Полиция возбудила уголовное дело после нападения на людей в городе Уссурийске в Приморском крае, в результате которого ранения получили четыре человека, сообщило Главное управление МВД России по региону.

«Возбуждено уголовное дело по пункту “в” части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что нападение совершил мужчина, вооружённый изделием, похожим на нож. Сейчас проводится розыск подозреваемого.

Напомним, 9 августа стало известно, что при драке с поножовщиной в Уссурийске пострадали трое молодых людей в возрасте 18, 21, 22 лет и 29-летняя женщина. Потерпевших с повреждениями различной степени тяжести доставили в больницу.