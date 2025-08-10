Пострадавшим после хлопка на заводе в Стерлитамаке выплатят миллионную компенсацию

В Башкирии объявили о выплатах в размере до трех миллионов рублей каждому пострадавшему в результате аварии на стерлитамакском предприятии. Размер выплаты зависит от тяжести травм. Это решение озвучили в ходе пресс-конференции, посвященной ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.
Как уточнил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, состояние большинства госпитализированных улучшается. Из пяти пациентов, доставленных санавиацией, только один остается в реанимации. Остальные уже переведены в обычные палаты.
Добавим, что следственный комитет продолжает расследование причин аварии. Глава федерального ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Владимиру Архангельскому представить детальный отчет о ходе проверки. По предварительным данным, хлопок газовоздушной смеси произошел из-за разгерметизации технологического трубопровода.
Также известно, что число пострадавших увеличилось до 41 человека, 32 из которых потребовалась госпитализация. Добавим, что ранее лабораторные пробы подтвердили превышение допустимых норм содержания ксилолов на территории предприятия после инцидента.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.