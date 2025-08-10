Ричмонд
В Миассе мужчина угнал со своей работы грузовик с цистерной

Местный житель был ранее трижды судим.

Источник: ГУ МВД России по Челябинской области

В Чебаркульском районе раскрыт угон специального транспортного средства с территории сельскохозяйственного предприятия. Злоумышленника удалось задержать по горячим следам. Об этом сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

За помощью к стражам порядка обратился представитель компании, он рассказал, что сотрудник угнал грузовой автомобиль, оборудованный цистерной. Все наружные наряды полиции Чебаркульского района и Миасса подключили к поискам мужчины.

В скором времени удалось определить местонахождение автоцистерны, экипаж ДПС оставил подозреваемого на одной из улиц Миасса. За рулём находился трижды ранее судимый 32-летний местный житель, работник предприятия.

Угонщика задержали, а технику вернули законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, угон».