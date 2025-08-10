Ричмонд
В Калужской области за 15 минут сбили еще пять украинских беспилотников

Силы ПВО отработали по целям в период с 07:55 до 08:10 мск.

Источник: Аргументы и факты

В Калужской области за 15 минут уничтожили пять украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России.

Атаки были отражены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 07:55 до 08:10 мск, уточнило ведомство.

Ночью над регионом сбили семь БПЛА, а накануне вечером — еще три.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше