В Калужской области за 15 минут сбили еще пять украинских беспилотников

В Калужской области за 15 минут уничтожили пять украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России.
Атаки были отражены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 07:55 до 08:10 мск, уточнило ведомство.
Ночью над регионом сбили семь БПЛА, а накануне вечером — еще три.
