Жителей РТ предупредили о вербовке вражескими спецслужбами подростков для диверсий

Те, кто занимается вербовкой, как правило, хорошие психологи-манипуляторы. В разговоре они используют определенные речевые обороты, угрозы, шантаж. К примеру, сначала убеждают подростков перечислить им родительские сбережения, а вернуть их обещают лишь после того, как жертва выполнит определенные условия. Как правило, то, что вербовщики просят сделать, подпадает под действие статей Уголовного кодекса РФ об экстремизме, терроризме и диверсионной деятельности.