В Башкирии врачи узких специальностей бесплатно обследуют желающих

На следующей неделе жители отдаленных населенных пунктов Башкирии смогут бесплатно пройти обследование у специалистов. С 11 по 17 августа передвижные медицинские комплексы посетят 20 сел в разных районах.
Как сообщили в Минздраве республики, первыми «поезда здоровья» встретят в Зилаирском районе. 11−12 августа врачи будут принимать в Ямансазе, затем отправятся в Хайбуллинский район. В Бурибае медики поработают 13−14 августа, а в Ивановке — 15 августа.
Кигинский район ждет специалистов с 11 по 15 августа. Сначала они приедут в Юкаликулево, потом в Леузу. В Караидельском районе маршрут включает пять сёл: Кирзю, Атняш, Новый Бердяш, Караяр и Комсомольский.
Бижбулякский район примет врачей в Кунакулово и Базлыке. В Миякинском районе обследования пройдут только в Зельдярово 15 августа. Куюргазинский и Нуримановский районы также включены в график работы мобильных клиник.
Для получения медицинской помощи достаточно иметь при себе паспорт и полис ОМС. Прием ведется без предварительной записи, в порядке живой очереди.
