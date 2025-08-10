В Перми расследуют гибель школьника на спортивной площадке

Гибель школьника на спортивной площадке расследуют сотрудники СК в Перми, сообщает «КП-Пермь».
Подросток умер 7 августа в Индустриальном районе. Он со сверстниками находился на спортивной площадке лицея. Как сообщили «КП-Пермь» очевидцы, мальчики что-то не поделили, из-за чего один из подростков ударил 13-летнего школьника по затылку.
«Он потерял сознание и упал, а потом у него то ли приступ удушья начался, то ли кровоизлияние в мозг. Вызвали скорую, но вскоре он умер. 9 августа прошли похороны», — цитирует очевидца издание.
В СУ СКР по Пермскому краю подтвердили факт происшествия, но не рассказали подробностей трагедии, уточнив, что сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося.