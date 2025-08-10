«БСК» выплатит до 3 млн рублей пострадавшим при ЧС в Стерлитамаке

«Мы активно и открыто сотрудничаем со всеми государственными органами, которые задействованы в расследовании причин инцидента, — МЧС, Ростехнадзором, прокуратурой и Следственным комитетом. Наша задача — максимально полно, объективно установить причины произошедшего, чтобы исключить теоретическую возможность повторения в дальнейшем, — подчеркнул Александр Пименов. — На момент происшествия цех находился в процессе подготовки к плановому остановочному капитальному ремонту. Он как раз и делается для того, чтобы провести детальное обследование всех узлов, заменить изношенные части. Усилия “БСК” направлены на ремонт и модернизацию оборудования. Мы мобилизовали все силы, чтобы впредь подобных инцидентов не повторялось. Слова благодарности всем оперативным службам предприятия, города и республики. То, что все вчера слаженно отработали, — это настоящий подвиг».