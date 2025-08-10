«БСК» выплатит до 3 млн рублей пострадавшим при ЧС в Стерлитамаке. Об этом 10 августа на брифинге по чрезвычайной ситуации, произошедшей на производстве АО «Башкирская содовая компания», сообщил исполнительный директор АО «БСК» Александр Пименов.
«Обязуемся оказать всю необходимую поддержку. Хочу однозначно заявить, что все пострадавшие получат полную поддержку. Компания берет на себя все расходы, связанные с лечением, реабилитацией и последующим восстановлением здоровья наших пострадавших. На данный момент все, что возможно, обеспечивается для лечения наших сотрудников», — сказал Александр Пименов.
В больнице дежурит сотрудник — председатель профсоюзной организации «БСК», который при необходимости оперативно закупает и доставляет всё необходимое.
«Будет предоставлена полная компенсация, как материальная, так и моральная, а также всесторонняя поддержка семьям. С каждым пострадавшим будет разработан индивидуальный план. Мы гарантируем выплату компенсации всем пострадавшим. Сумма выплаты уже определена — до 3 млн рублей в зависимости от степени тяжести вреда здоровью», — подчеркнул исполнительный директор АО «БСК».
Он также добавил, что химпредприятие является объектом повышенной опасности, и выразил сожаление о случившемся, пообещав приложить все усилия, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.
«Мы активно и открыто сотрудничаем со всеми государственными органами, которые задействованы в расследовании причин инцидента, — МЧС, Ростехнадзором, прокуратурой и Следственным комитетом. Наша задача — максимально полно, объективно установить причины произошедшего, чтобы исключить теоретическую возможность повторения в дальнейшем, — подчеркнул Александр Пименов. — На момент происшествия цех находился в процессе подготовки к плановому остановочному капитальному ремонту. Он как раз и делается для того, чтобы провести детальное обследование всех узлов, заменить изношенные части. Усилия “БСК” направлены на ремонт и модернизацию оборудования. Мы мобилизовали все силы, чтобы впредь подобных инцидентов не повторялось. Слова благодарности всем оперативным службам предприятия, города и республики. То, что все вчера слаженно отработали, — это настоящий подвиг».
Напомним, ЧП произошло 9 августа. Последующего возгорания не было. По предварительным данным МЧС Башкирии, эвакуировали 15 работников. Погибших нет. На место прибыли все экстренные службы, создали штаб. Был организован контроль качества окружающей среды. По линии санавиации в Стерлитамак выехали бригады врачей.