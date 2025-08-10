В госкомитете Башкирии по ЧС опровергли слухи вокруг ЧП на предприятии БСК

К ликвидации последствий всего было привлечено 155 человек и 48 единиц техники. Об этом 10 августа на брифинге по чрезвычайной ситуации, произошедшей на производстве АО «Башкирская содовая компания», заявил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.
«Организован постоянный контроль качества атмосферного воздуха силами 4 передвижных лабораторий минприроды РБ, госкомитета РБ по ЧС, Роспотребнадзора и предприятия. Вчера было проведено 13 замеров в различных точках города, превышения предельно допустимых концентраций в воздухе не обнаружено. Подчеркну. что в СМИ распространялась информация о том, что есть угроза для населения города, есть последующие взрывы — это все не соответствует действительности. Сразу, когда произошла авария, контроль был организован, он продолжается и сейчас», — заявил Кирилл Первов.
Руководитель ведомства подчеркнул, что вопрос находится на личном контроле Главы РБ Радия Хабирова.
Напомним, ЧП произошло 9 августа. Последующего возгорания не было. По предварительным данным МЧС Башкирии, эвакуировали 15 работников. Погибших нет. На место прибыли все экстренные службы, создали штаб. Был организован контроль качества окружающей среды. По линии санавиации в Стерлитамак выехали бригады врачей.