В госкомитете Башкирии по ЧС опровергли слухи вокруг ЧП на предприятии БСК

«Организован постоянный контроль качества атмосферного воздуха силами 4 передвижных лабораторий минприроды РБ, госкомитета РБ по ЧС, Роспотребнадзора и предприятия. Вчера было проведено 13 замеров в различных точках города, превышения предельно допустимых концентраций в воздухе не обнаружено. Подчеркну. что в СМИ распространялась информация о том, что есть угроза для населения города, есть последующие взрывы — это все не соответствует действительности. Сразу, когда произошла авария, контроль был организован, он продолжается и сейчас», — заявил Кирилл Первов.