Блогеров обвинили в мошенничестве после концерта в Актау

По данным МВД, мужчина выдавал себя за блогера и обманул четырех человек. В Атырау были задержаны подозреваемые в вымогательстве двух миллионов тенге у предпринимателя. Один из них оказался местным видеоблогером. Возбуждено уголовное дело по фактам вымогательства и применения насилия в отношении представителя власти.