В Красноярске иномарка сбила насмерть женщину на Семафорной

В ночь на 9 августа 26-летний водитель Toyota Prius наехал на женщину, переходившую улицу Семафорная вне пешеходного перехода.

В ночь на 9 августа 26-летний водитель Toyota Prius наехал на женщину, переходившую улицу Семафорная вне пешеходного перехода. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм. О трагедии рассказали в краевом УМВД.

На месте происшествия отработали сотрудники ГИБДД и следственная группа. Специалисты продолжают уточнять причины и обстоятельства смертельного инцидента.

В полиции напомнили автомобилистам и пешеходам о необходимости соблюдать правила безопасности.

«Вечером и ночью видимость ухудшается, а остановить машину мгновенно невозможно», — подчеркнули в Госавтоинспекции.

Ранее «Московский комсомолец в Красноярске» сообщил, что местные энергетики усилили готовность к ненастью.