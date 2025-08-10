В Красноярске иномарка сбила насмерть женщину на Семафорной

В ночь на 9 августа 26-летний водитель Toyota Prius наехал на женщину, переходившую улицу Семафорная вне пешеходного перехода. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм. О трагедии рассказали в краевом УМВД.
На месте происшествия отработали сотрудники ГИБДД и следственная группа. Специалисты продолжают уточнять причины и обстоятельства смертельного инцидента.
В полиции напомнили автомобилистам и пешеходам о необходимости соблюдать правила безопасности.
«Вечером и ночью видимость ухудшается, а остановить машину мгновенно невозможно», — подчеркнули в Госавтоинспекции.
