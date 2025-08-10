Ричмонд
В Севастополе сбитая во дворе девушка скончалась в больнице

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости Крым. Девушка-пешеход, сбитая накануне в одном из севастопольских дворов в районе дома № 43 по проспекту Октябрьской Революции и получившая множественные травмы, скончалась в больнице. Это следует из сообщения прокуратуры Севастополя.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что 16-летняя девушка-пешеход попала под колеса иномарки во дворе многоэтажного дома. 66-летняя водитель автомобиля Mitsubishi Pajero Sport при выезде из прилегающей территории наехала на 16-летнюю девушку, которая шла по ходу движения транспорта. В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения и доставлена в медицинское учреждение, а водитель был направлен на медицинское освидетельствование.

«16-летняя девушка была госпитализирована в медучреждение с сотрясением головного мозга и политравмой, где скончалась сегодня ночью. По результатам медицинского освидетельствования водителя признаков опьянения не обнаружено», — говорится в доведенной общественности информации.

Полиция Севастополя возбудила уголовное дело по факту гибели девушки. В настоящее время следователи полиции проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, сообщили в МВД Севастополя.

«Прокуратура контролирует ход проведения проверок по факту совершения дорожно-транспортных происшествий и принятие процессуальных решений».