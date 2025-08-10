Ричмонд
В Башкирии в ДТП с грузовиком погиб мотоциклист

Сотрудники госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП с погибшим мотоциклистом в Учалинском районе.

Источник: ГАИ РБ

По данным ГАИ РБ, авария произошла вчера на улице Бикбаева в селе Учалы. По предварительной информации, 37-летний водитель мототранспорта «Кавасаки» совершил столкновение с попутным грузовиком «Скания», под управлением 55-летнего жителя Свердловской области.

В ДТП водитель мотоцикла скончался на месте происшествия, а его 37-летняя пассажирка с различными травмами госпитализирована. Известно, что водитель мотоцикла не имел соответствующей категории на право управления двухколесным транспортом. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.