В Башкирии в ДТП с грузовиком погиб мотоциклист

В ДТП водитель мотоцикла скончался на месте происшествия, а его 37-летняя пассажирка с различными травмами госпитализирована. Известно, что водитель мотоцикла не имел соответствующей категории на право управления двухколесным транспортом. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.