В Башкирии в ДТП с грузовиком погиб мотоциклист

По данным ГАИ РБ, авария произошла вчера на улице Бикбаева в селе Учалы. По предварительной информации, 37-летний водитель мототранспорта «Кавасаки» совершил столкновение с попутным грузовиком «Скания», под управлением 55-летнего жителя Свердловской области.
В ДТП водитель мотоцикла скончался на месте происшествия, а его 37-летняя пассажирка с различными травмами госпитализирована. Известно, что водитель мотоцикла не имел соответствующей категории на право управления двухколесным транспортом. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.