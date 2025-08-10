«Размер выручки составил 500 тысяч рублей». МНС раскрыло схему растаможки автомобилей на льготников в Пинске

В МНС сообщили, что в Пинске организация заработала 500 000, растаможивая авто на льготников. Подробности привели в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.
Согласно информации, организация Пинска, которая занималась привозом автомобилей из-за границы, каждый год продавала на территории Беларуси и России десятки авто, растаможивая их на льготников по 140 указу президента Беларуси «О возмещении таможенных пошлин, налогов» инвалидам I и II групп, многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами. Фирма подобным образом работала с 2022 года.
В пресс-службе отметили, что размер выручки составил 500 000 рублей. Организация получила штраф в 4000 рублей. Кроме того, ей необходимо погасить задолженность по неуплаченным налогам.
В МНС добавили, льготников привлекали как «вешалок»: на них оформляли автомобили из Евросоюза и США, чтобы растаможить с 50% скидкой. Авто сразу же перепродавали, избегая уплаты налогов. При этом зачастую «владельцы» даже не видели свою машину. За риск им платили от 1000 до 2000 рублей.
