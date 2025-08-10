Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Размер выручки составил 500 тысяч рублей». МНС раскрыло схему растаможки автомобилей на льготников в Пинске

МНС: в Пинске организация заработала 500 000, растаможивая авто на льготников.

Источник: Комсомольская правда

В МНС сообщили, что в Пинске организация заработала 500 000, растаможивая авто на льготников. Подробности привели в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.

Согласно информации, организация Пинска, которая занималась привозом автомобилей из-за границы, каждый год продавала на территории Беларуси и России десятки авто, растаможивая их на льготников по 140 указу президента Беларуси «О возмещении таможенных пошлин, налогов» инвалидам I и II групп, многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами. Фирма подобным образом работала с 2022 года.

В пресс-службе отметили, что размер выручки составил 500 000 рублей. Организация получила штраф в 4000 рублей. Кроме того, ей необходимо погасить задолженность по неуплаченным налогам.

В МНС добавили, льготников привлекали как «вешалок»: на них оформляли автомобили из Евросоюза и США, чтобы растаможить с 50% скидкой. Авто сразу же перепродавали, избегая уплаты налогов. При этом зачастую «владельцы» даже не видели свою машину. За риск им платили от 1000 до 2000 рублей.

Тем временем МЧС и синоптики предупредили белорусов о ливнях и ветре до 24 м/с 10 августа: «Не выходить на улицу, отключить радио и телевизор, не пользоваться телефоном».

Ранее БАА сказала, какие автомобили чаще всего покупали белорусы в июле 2025.

Кроме того, синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в августе 2025 в Беларуси:

«От 11 до 15 дней с дождями, в третьей декаде — заморозки».

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше