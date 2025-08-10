В Башкирии сильный туман погубил водителя «Бад Ф7»

По предварительным данным пресс-службы ГАИ РБ, сегодня около девяти часов утра на 85 км трассы М-5 «Урал» Чишмы — Аксенова — Киргиз Мияки водитель за рулем «Бад Ф7», предварительно, в условиях сильного тумана не увидел предупреждающие дорожные знаки о производстве дорожных работ и сигналы светофора, регулирующего реверсивное движение на данном участке. Он допустил съезд с моста — машина опрокинулась в реку.