В Башкирии сильный туман погубил водителя «Бад Ф7»

Сотрудники госавтоинспекции Альшеевского района выясняют обстоятельства ДТП с погибшим.

По предварительным данным пресс-службы ГАИ РБ, сегодня около девяти часов утра на 85 км трассы М-5 «Урал» Чишмы — Аксенова — Киргиз Мияки водитель за рулем «Бад Ф7», предварительно, в условиях сильного тумана не увидел предупреждающие дорожные знаки о производстве дорожных работ и сигналы светофора, регулирующего реверсивное движение на данном участке. Он допустил съезд с моста — машина опрокинулась в реку.

В аварии водитель скончался до приезда скорой медпомощи.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГоАИ и другие экстренные службы. Подробности уточняются.