В Башкирии в результате ЧС на предприятии «БСК» пострадал 41 человек

Всего пострадали 41 человек. Из них госпитализированы в стационар 32 человека. 9 человек после оказания им амбулаторной помощи были отпущены домой. Все пациенты были поставлены на учет в санитарную авиацию. Был осуществлен выезд бригады санавиации в составе врачей-реаниматологов, офтальмологов, токсикологов и хирургов. Дополнительно привлекли 50 специалистов из городской клинической больницы, 20 из них — врачи различных специальностей.