В Башкирии в результате ЧС на предприятии «БСК» пострадал 41 человек

К ликвидации последствий ЧП на предприятии в Стерлитамаке было привлечено 20 бригад скорой медпомощи. Об этом 10 августа на брифинге по чрезвычайной ситуации, произошедшей на производстве АО «Башкирская содовая компания», сказал главный врач городской клинической больницы № 1 Стерлитамака Ильшат Яппаров.
Всего пострадали 41 человек. Из них госпитализированы в стационар 32 человека. 9 человек после оказания им амбулаторной помощи были отпущены домой. Все пациенты были поставлены на учет в санитарную авиацию. Был осуществлен выезд бригады санавиации в составе врачей-реаниматологов, офтальмологов, токсикологов и хирургов. Дополнительно привлекли 50 специалистов из городской клинической больницы, 20 из них — врачи различных специальностей.
Прошли телемедицинские консультации с федеральными клиниками, согласована тактика лечения. Было принято решение о реэвакуации 11 пациентов, из них четверых госпитализировали в клинику БГМУ, еще четверых — в уфимскую больницу № 21, двоих — в РКБ имени Куватова и одного пострадавшего — в больницу № 18. Всем пациентам оказывается вся необходимая медпомощь. Для родственников организована помощь психологов, подчеркнул Ильшат Яппаров.
«По состоянию на сегодняшнее утро в круглосуточном стационаре ГКБ № 1 Стерлитамака находится 21 пациент, из них один — в реанимационном отделении, остальные переведены в профильные отделения», — добавил он.
Продолжает работать в круглосуточном режиме горячая линия ГКБ № 1 по номеру: 8−987−25−11−622.
Напомним, ЧП произошло 9 августа. Последующего возгорания не было. По предварительным данным МЧС Башкирии, эвакуировали 15 работников. Погибших нет. На место прибыли все экстренные службы, создали штаб. Был организован контроль качества окружающей среды.