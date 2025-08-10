В Уфе появился на свет новорожденный с синдромом Прадера-Вилли

После консультаций со специалистами ведущих медицинских центров подтвердился диагноз — синдром Прадера-Вилли. Это редкое заболевание встречается у одного из 10−25 тысяч новорожденных. Оно проявляется в постоянном чувстве голода, низком росте, нарушении развития и других серьезных симптомах.