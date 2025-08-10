В Уфе появился на свет новорожденный с синдромом Прадера-Вилли

В Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе на свет появился малыш с редким генетическим заболеванием. Ребенок родился раньше срока, на 32,5 неделе беременности, путем кесарева сечения. При весе 1710 граммов и росте 42 см его сразу перевели в отделение реанимации.
Как рассказал главный врач медучреждения Мурад Авзалов, беременность протекала с осложнениями. У будущей матери диагностировали многоводие и плацентарную недостаточность, что привело к кислородному голоданию плода.
У малыша обнаружили характерные признаки генетического нарушения: слабый мышечный тонус, замедленное развитие рефлексов, увеличенный размер черепа и другие особенности. Почти месяц врачи боролись за его жизнь: 21 день ребенок провел на аппарате искусственной вентиляции легких.
После консультаций со специалистами ведущих медицинских центров подтвердился диагноз — синдром Прадера-Вилли. Это редкое заболевание встречается у одного из 10−25 тысяч новорожденных. Оно проявляется в постоянном чувстве голода, низком росте, нарушении развития и других серьезных симптомах.
— Своевременная диагностика и правильное лечение, включая терапию гормоном роста, могут значительно улучшить качество жизни таких пациентов, — отметил Авзалов.
После стабилизации состояния малыша перевели в детскую республиканскую больницу для дальнейшего наблюдения и реабилитации. Медики отмечают положительную динамику, но предупреждают, что ребенку потребуется длительная специализированная помощь.
