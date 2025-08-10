Ричмонд
Помощницу чиновника в Самаре обманули на 315 тысяч рублей

Мошенники в Самаре представились установщиками домофона, затем убедили женщину купить телевизоры через фальшивый сайт.

Мошенники представились установщиками домофона, затем убедили женщину купить телевизоры через фальшивый сайт.

29-летняя помощница руководителя одного из госучреждений в Самарской области стала жертвой мошенников. Сначала ей позвонил человек, назвавшийся сотрудником компании по установке домофонов. Под предлогом ускорения монтажа он выманил у женщины код доступа к сервису электронных книг.

Позже в мессенджере ей написал другой злоумышленник. Он заявил, что её банковский счёт взломали, и предложил «спасти» деньги.

Мошенник убедил женщину купить два телевизора через QR-коды на поддельном сайте «известного магазина», причем, общая сумма покупок составила 315 000 рублей. При этом, деньги мошенники перевели на подконтрольный преступникам счёт, а «“доброжелатель” сообщил о якобы взломе её банковского счёта», — говорится в заявлении потерпевшей.

После перевода денег женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители ищут злоумышленников, но шансов вернуть денежные средства пострадавшей, как всегда в подобных случаях, немного.

