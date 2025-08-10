Во втором городе в Ростовской области ввели режим ЧС после атаки дронов

Он рассказал, что из-за падения обломков беспилотника повреждены несколько частных домовладений. Раненых нет.
«В настоящее время в зоне повреждения вводится режим ЧС, муниципальная комиссия проводит оценку полученного ущерба», — написал Коваленко, пообещав помощь пострадавшим.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки дронов в Миллеровском и Чертковском районах ранним утром. Он добавил, что в Миллерово в нескольких частных домах были выбиты стекла и поврежден забор. По данным Минобороны, над регионом за ночь сбили пять беспилотников.
Накануне режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону после взрыва и пожара в многоэтажном доме из-за дрона. Как сообщил Слюсарь, аппарат сдетонировал на уровне 18-го этажа, что вызвало пожар в нежилой квартире. В 20-этажном доме повреждены две квартиры, а также остекление в окнах с 15-го этажа по 20-й. Погибших и раненых не было.