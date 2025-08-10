«Предположительно водитель перепутал педали». В Молодечно Lexus сбил насмерть женщину и врезался в крыльцо магазина во время парковки

В Молодечно водитель Lexus при парковке насмерть сбил женщину, перепутав педали. Подробности обнародовали в пресс-службе Следственного комитета.
По информации, днем 9 августа в Молодечно случилось ДТП, в результате которого погибла 31-летняя женщина. Инцидент произошел на неохраняемой стоянке рядом с магазином по улице Богдана Хмельницкого. Согласно предварительным данным, водитель автомобиля Lexus, пытаясь припарковаться, предположительно перепутал педали.
«Машина резко ускорилась, выехала на пешеходную дорожку и сбила женщину, которая в тот момент проходила со своим пасынком-подростком», — привели подробности в ведомстве.
В СК добавили, что женщина оказалась под колесами авто. По словам очевидцев, иномарка заехала на крыльцо магазина. На место ДТП оперативно приехала скорая медицинская помощь. Несмотря на усилия врачей, женщину спасти не удалось. Подросток был доставлен в больницу с незначительными травмами. Он находится под наблюдением медиков.
Ранее в Минске мальчик погиб, выпав из окна пятого этажа: «Находился в гостях у подруги матери».
Тем временем Мингорсовет сказал, когда исчезнет неприятный запах в Минске.
А еще мы собрали график отключения горячей воды в Минске в августе 2025: полный список адресов, даты отключения.