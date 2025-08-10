«Предположительно водитель перепутал педали». В Молодечно Lexus сбил насмерть женщину и врезался в крыльцо магазина во время парковки

В СК добавили, что женщина оказалась под колесами авто. По словам очевидцев, иномарка заехала на крыльцо магазина. На место ДТП оперативно приехала скорая медицинская помощь. Несмотря на усилия врачей, женщину спасти не удалось. Подросток был доставлен в больницу с незначительными травмами. Он находится под наблюдением медиков.