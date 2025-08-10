Два гидроцикла столкнулись на воде в протоке Воложка напротив Самары

Авария на воде произошла в протоке Рождественская Воложка, оба участника ДТП госпитализированы.
В Самарской области вечером 9 августа 2025 года произошло столкновение двух гидроциклов. Инцидент случился в протоке Воложка Рождественская. Оба пострадавших были доставлены в больницу.
Следственный отдел на транспорте начал проверку по статье 263 УК РФ — нарушение правил безопасности на водном транспорте.
«Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося», — сообщили в следственных органах.
Расследование продолжается, скорее всего к ДТП могло привести нарушение правил управления маломерными судами.
