Два гидроцикла столкнулись на воде в протоке Воложка напротив Самары

Авария на воде произошла в протоке Рождественская Воложка, оба участника ДТП госпитализированы.

В Самарской области вечером 9 августа 2025 года произошло столкновение двух гидроциклов. Инцидент случился в протоке Воложка Рождественская. Оба пострадавших были доставлены в больницу.

Следственный отдел на транспорте начал проверку по статье 263 УК РФ — нарушение правил безопасности на водном транспорте.

«Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося», — сообщили в следственных органах.

Расследование продолжается, скорее всего к ДТП могло привести нарушение правил управления маломерными судами.



