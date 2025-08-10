Заброшенную пятиэтажку в Омске подожгли

Брошенную пятиэтажку на улице 50 лет Профсоюзов в Омске подожгли. В телеграмм-канале «Инцидент Омск» появилась тревожная запись.
«50 лет Профсоюзов 81. Общага, которую обещали снести, но увы до сих пор стоит. Устроили там ночлежку, но еще и пожар. На видео видно, как начался пожар и кто там находился в это время», — говорится в сообщении.
Видеоролик демонстрирует, из окон пятого этажа повалил дым, и в то же время из калитки в строительном заборе, ограждающем дом, вышел пожилой мужчина с пакетом. Вскоре оттуда же выбрались трое мужчин. Через некоторое время все четверо направились в неизвестном направлении, тогда как дым стал набирать силу, а пятиэтажка продолжала гореть.
Напомним, о проблемах в здании местные жители начали сигнализировать уже давно. Однако разваливающийся дом признали аварийным только в 2017 году, но жильцов начали расселять в декабре 2023 года. В январе 2024 года его покинули последние жители. С тех пор пятиэтажка стоит огражденной, но не снесенной.