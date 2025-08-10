Заброшенную пятиэтажку в Омске подожгли

Напомним, о проблемах в здании местные жители начали сигнализировать уже давно. Однако разваливающийся дом признали аварийным только в 2017 году, но жильцов начали расселять в декабре 2023 года. В январе 2024 года его покинули последние жители. С тех пор пятиэтажка стоит огражденной, но не снесенной.