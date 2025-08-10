Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим повышенной готовности ввели в Нижнеудинском районе 10 августа

Это связано с непогодой и сильными осадками.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Нижнеудинском районе ввели режим повышенной готовности из-за непогоды. Как сообщили КП-Иркутск в районной администрации, мэр Анатолий Крупнев подписал такое постановление, и режим начал действовать с 12 часов 10 августа.

— Это сделано, чтобы обеспечить безопасность жителей, уменьшить риск возможного ущерба домов и социальных объектов, — пояснили в пресс-службе мэрии.

Синоптики передают, что 10 и 11 августа местами по Иркутской области пройдут сильные дожди, ливнями, грозы и град. Из-за обильных осадков в реках может подняться уровень воды. И под угрозой подтопления окажутся придомовые участки.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Шелеховском районе на некоторых улицах отключили электричество.