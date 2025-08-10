Режим повышенной готовности ввели в Нижнеудинском районе 10 августа

В Нижнеудинском районе ввели режим повышенной готовности из-за непогоды. Как сообщили КП-Иркутск в районной администрации, мэр Анатолий Крупнев подписал такое постановление, и режим начал действовать с 12 часов 10 августа.
— Это сделано, чтобы обеспечить безопасность жителей, уменьшить риск возможного ущерба домов и социальных объектов, — пояснили в пресс-службе мэрии.
Синоптики передают, что 10 и 11 августа местами по Иркутской области пройдут сильные дожди, ливнями, грозы и град. Из-за обильных осадков в реках может подняться уровень воды. И под угрозой подтопления окажутся придомовые участки.
