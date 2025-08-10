В Минске сотрудница пункта выдачи маркетплейса присвоила деньги клиентов. Подробности агентству «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе прокуратуры Первомайского района.
Согласно данным, 20-летняя жительница Логойского района работала специалистом по работе с клиентами в пунктах выдачи заказов известного маркетплейса и являлась материально ответственным лицом. Следствие установило: в период с октября 2023 года по ноябрь 2024 года обвиняемая причинила ущерб организации на сумму 1336,68 рубля.
Фигурантка заказала со своего аккаунта белье, два эспандера, сумку-шопер, одежду, коврики для ванной, контактные линзы, капучинатор, косметику и другие товары. Все товары она забрала, но не оплатила. Кроме того, сотрудница просила некоторых клиентов переводить оплату за приобретенный товар на ее личный банковский счет.
В момент, когда недостача вскрылась, в отношении женщины завели уголовное дело. Белоруска полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Помощник прокурора Первомайского района Анастасия Клиницкая отметила, что суд признал женщину виновной в присвоении имущества лицом, которому оно вверено. На основании части 1 статьи 211 Уголовного кодекса ей было назначено наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с учетом, хранением и отпуском материальных ценностей, на два года со штрафом в размере 50 базовых величин, или 2100 рублей (в августе 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля).
Тем временем МНС раскрыло схему растаможки автомобилей на льготников в Пинске: «Размер выручки составил 500 тысяч рублей».
Ранее милиция задержала троих белорусов, вырастивших растения из иностранных семян для лаборатории под Толочином.
А еще Мингорсовет сказал, когда исчезнет неприятный запах в Минске.