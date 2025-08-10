В Минске сотрудница пункта выдачи маркетплейса присвоила деньги клиентов

В момент, когда недостача вскрылась, в отношении женщины завели уголовное дело. Белоруска полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Помощник прокурора Первомайского района Анастасия Клиницкая отметила, что суд признал женщину виновной в присвоении имущества лицом, которому оно вверено. На основании части 1 статьи 211 Уголовного кодекса ей было назначено наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с учетом, хранением и отпуском материальных ценностей, на два года со штрафом в размере 50 базовых величин, или 2100 рублей (в августе 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля).