В Ростовской области вандал повредил надмогильные кресты

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту повреждения неустановленным лицом в городе Красный Сулин Ростовской области надмогильных крестов с мемориальными досками, которые установлены на могилах участников спецоперации, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
«…Поступило сообщение о повреждении неустановленным лицом надмогильных крестов с мемориальными досками, установленные на могилах участников СВО, погибших при защите Отечества… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 243.4 УК РФ (повреждение воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что повреждение воинских захоронений произошло в городе Красный Сулин Ростовской области. Следователь уже осмотрел место происшествия, назначено проведение необходимых судебных экспертиз, сейчас правоохранители устанавливают личность преступника, добавили в ведомстве.