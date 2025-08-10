В Ростовской области вандал повредил надмогильные кресты

«…Поступило сообщение о повреждении неустановленным лицом надмогильных крестов с мемориальными досками, установленные на могилах участников СВО, погибших при защите Отечества… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 243.4 УК РФ (повреждение воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов)», — говорится в сообщении.