В Ростовской области после гибели двухлетнего ребенка возбудили уголовное дело

Донские следователи начали выяснять обстоятельства гибели двухлетнего малыша.

Источник: Комсомольская правда

В Орловском районе Ростовской области после гибели двухлетнего ребенка возбудили уголовное дело. Соответствующая информация поступила от СУ СК России по региону.

— С целью установления обстоятельств случившегося возбуждено дело в рамках статьи «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ". В настоящее время выясняются детали произошедшего, — прокомментировали в СК.

По данным ведомства, трагедия произошла вчера, 9 августа. На месте происшествия был найден ребенок «с признаками отравления угарным газом». Напомним, ранее о гибели малыша рассказали в МЧС.

