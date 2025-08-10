В Ростовской области после гибели двухлетнего ребенка возбудили уголовное дело

В Орловском районе Ростовской области после гибели двухлетнего ребенка возбудили уголовное дело. Соответствующая информация поступила от СУ СК России по региону.
— С целью установления обстоятельств случившегося возбуждено дело в рамках статьи «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ". В настоящее время выясняются детали произошедшего, — прокомментировали в СК.
По данным ведомства, трагедия произошла вчера, 9 августа. На месте происшествия был найден ребенок «с признаками отравления угарным газом». Напомним, ранее о гибели малыша рассказали в МЧС.
