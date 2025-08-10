Один пострадавший при взрыве на химзаводе в Башкирии остается в реанимации

Стало известно состояние людей, пострадавших во время ЧП на химическом предприятии в Стерлитамаке. Главный врач больницы № 1 города Ильшат Яппаров сообщил, что 11 человек с тяжелыми травмами отправили санитарной авиацией в уфимские медучреждения.
Четверо пациентов сейчас проходят лечение в клинике Башкирского медуниверситета, еще четверо — в 21-й больнице Уфы. Двух человек направили в Республиканскую клиническую больницу имени Куватова, одного — в 18-ю городскую больницу.
По словам Яппарова, всего в результате взрыва пострадал 41 человек. Тридцать два из них первоначально доставили в стерлитамакскую больницу, а после осмотра девять отпустили домой. Позже 11 пациентов перевели в уфимские стационары.
На утро 10 августа в местной больнице оставался 21 пострадавший. Один из них находится в реанимации, остальные распределены по специализированным отделениям.
Главврач отметил, что сразу после происшествия к месту аварии выехали двадцать бригад неотложной помощи. В Стерлитамак также срочно прибыли уфимские специалисты: реаниматологи, токсикологи, офтальмологи и хирурги, а для консультаций организовали телемосты с ведущими федеральными клиниками.
Яппаров также добавил, что родственникам пострадавших оказывают психологическую поддержку.
Для дополнительных вопросов работает «горячая линия» первой городской больницы Стерлитамака: +79872511622.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.