Генпрокуратура Молдовы: запрос об экстрадиции Плахотнюка рассмотрят 13 августа

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Апелляционная палата Афин рассмотрит запрос Генеральной прокуратуры Молдовы об экстрадиции Владимира Плахотнюка на заседании 13 августа, однако это не будет иметь решающего значения.
В Генпрокуратуре уточнили, что окончательное решение об экстрадиции будет принимать Министерством юстиции Греции после завершения всех юридических процедур на основе национального законодательства. Сообщается, что ГП в пятницу направила властям Греции дополнительный запрос об экстрадиции Плахотнюка, в дополнение к обращению от 24 июля. Документ касается процедуры экстрадиции Плахотнюка в рамках трех уголовных дел, в которых он обвиняется в совершении особо тяжких преступлений.
По информации ведомства, за это время им пришлось перевести значительный объем документов в соответствии с требованиями действующих международных договоров, а также по просьбе греческой стороны. Подготовка соответствующих документов потребовала значительных усилий и дополнительного времени.
«Генеральная прокуратура поддерживает прямую связь с властями запрашиваемого государства, обеспечивая соблюдение международных соглашений, касающихся процесса экстрадиции», — говорится в заявлении ГП.
Напомним, Генпрокуратура Молдовы 22 июля подтвердила, что Плахотнюк был задержан сотрудниками Интерпола в Афинах, поскольку он «находится в розыске по подозрению в совершении ряда преступлений, в том числе: создание и руководство преступной организацией, мошенничество в особо крупных размерах и отмывание денег в особо крупных размерах».
Беглый олигарх заявил, что правительство в Молдове не хочет его экстрадиции в страну, из-за чего затягивает процесс возвращения.
В Минюсте заявили, что начат процесс подготовки необходимых документов, которые будут сопровождать запрос об экстрадиции, как того требует Европейская конвенция о выдаче. Решение по делу будет вынесено греческими властями на основании национального законодательства.
Плахотнюк обвиняется в Молдове в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы. В июне 2019 года он бежал из страны. Молдавский суд неоднократно выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура настаивает на его экстрадиции. В декабре 2021 года в отношении бывшего лидера демократов было сформулировано новое обвинение по делу о превышении должностных обязанностей и служебном подлоге, совершенном в июне 2019 года.
Кроме того, в отношении Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел в России. В частности, ему предъявлены обвинения в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе средств за пределы РФ. Также он проходит обвиняемым по статье о покушении на убийство. Плахотнюк был заочно арестован в России.