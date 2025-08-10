Ричмонд
Прокуратура начала проверку после гибели двухлетнего малыша в Ростовской области

Сотрудники прокуратуры взяли на контроль ход расследования гибели ребенка на Дону.

Источник: Комсомольская правда

После гибели двухлетнего ребенка в Орловском районе Ростовской области начали проверку. Об этом сообщили в донской прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства выяснят, насколько хорошо родители следили за мальчиком, а также вместе со следователями разберутся в причинах случившегося.

— По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования. Расследование, которое начали представители СК, взяли на контроль, — добавили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Напомним, ранее по факту произошедшего было возбуждено дело в рамках статьи «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ"). Уголовное следствие начали для установления обстоятельств случившегося.

