Прокуратура начала проверку после гибели двухлетнего малыша в Ростовской области

После гибели двухлетнего ребенка в Орловском районе Ростовской области начали проверку. Об этом сообщили в донской прокуратуре.
Сотрудники надзорного ведомства выяснят, насколько хорошо родители следили за мальчиком, а также вместе со следователями разберутся в причинах случившегося.
— По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования. Расследование, которое начали представители СК, взяли на контроль, — добавили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Напомним, ранее по факту произошедшего было возбуждено дело в рамках статьи «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ"). Уголовное следствие начали для установления обстоятельств случившегося.
