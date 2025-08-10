Работница мэрии Екатеринбурга арестована в Златоусте

Об этом ЕАН сообщили в СКР по Челябинской области.
«Судом по ходатайству следователя регионального СКР в отношении бывшего председателя Челябинской региональной общественной организации “Агентство развития туризма”, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ “Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере” избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 октября 2025 года», — сообщили в СКР.
Как передают челябинские журналисты, находившиеся в зале суда, в суде Шведкина заявила, что она написала заявление об увольнении из мэрии Екатеринбурга сразу после задержания 8 августа. В суде адвокат Шведкиной просил избрать ей в качестве меры пресечения домашний арест.
Когда судья огласил решение об аресте, Шведкина расплакалась. Ранее ЕАН писал, что по версии ФСБ, Шведкина была председателем региональной организации «Агентство развития туризма». Она заключила государственный контракт на строительство информационного центра на туристическом маршруте Косотур по искусственно завышенной стоимости.
В период с ноября 2023 года по июль 2025-го женщина, используя преступную схему, похитила как минимум 700 тыс. рублей — это только по одному эпизоду. Деньги на строительство были выделены правительством Челябинской области в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Сумма субсидии составила более 6,8 млн рублей.