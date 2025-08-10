Работница мэрии Екатеринбурга арестована в Златоусте

В период с ноября 2023 года по июль 2025-го женщина, используя преступную схему, похитила как минимум 700 тыс. рублей — это только по одному эпизоду. Деньги на строительство были выделены правительством Челябинской области в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Сумма субсидии составила более 6,8 млн рублей.