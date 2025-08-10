Четыре человека погибли в ДТП за минувшие сутки

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Четыре человека погибло в дорожно-транспортных происшествиях за прошедшие сутки — водитель автомобиля, несовершеннолетний мотоциклист и два пешехода, об этом рассказали в пресс-службе МВД.
Травмы, по данным ведомства, получили девять человек, в том числе ребенок.
Отмечается, что причинами аварий стали следующие факторы: несоблюдение скорости, опасные маневры (обгон и выезд на полосу встречного движения), а также внезапный выход пешехода на дорогу без световозвращающих элементов.
В МВД обратили внимание, что не следует пренебрегать основами безопасности. Водитель должен быть сосредоточен на управлении транспортным средством, не отвлекаться на телефон, разговоры и другие действия, которые могут повлиять на концентрацию внимания.
«Не превышайте установленную скорость движения, избегайте резких маневров. Необдуманный поворот руля, торможения и ускорения могут привести к потере управления, особенно в сложных погодных условиях», — рекомендовали в ведомстве.
Водители должны оценивать текущую ситуацию на дороге и быть готовыми к внезапному появлению пешеходов, велосипедистов, а также других участников дорожного движения. Не нужно садиться за руль автомобиля в болезненном и утомленном состоянии.
Пешеходам важно помнить, что автомобиль невозможно остановить моментально. Поэтому не стоит выходить на проезжую часть перед движущимся транспортом.
«Будьте предсказуемы для водителей, в темноте обозначайте себя световозвращающими элементами», — отметили в МВД.