Четыре человека погибли в ДТП за минувшие сутки

МВД обращает внимание на то, что не следует пренебрегать основами безопасности и отвлекаться, находясь за рулем.

Источник: Telegram / СК Беларуси

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Четыре человека погибло в дорожно-транспортных происшествиях за прошедшие сутки — водитель автомобиля, несовершеннолетний мотоциклист и два пешехода, об этом рассказали в пресс-службе МВД.

Травмы, по данным ведомства, получили девять человек, в том числе ребенок.

Отмечается, что причинами аварий стали следующие факторы: несоблюдение скорости, опасные маневры (обгон и выезд на полосу встречного движения), а также внезапный выход пешехода на дорогу без световозвращающих элементов.

В МВД обратили внимание, что не следует пренебрегать основами безопасности. Водитель должен быть сосредоточен на управлении транспортным средством, не отвлекаться на телефон, разговоры и другие действия, которые могут повлиять на концентрацию внимания.

«Не превышайте установленную скорость движения, избегайте резких маневров. Необдуманный поворот руля, торможения и ускорения могут привести к потере управления, особенно в сложных погодных условиях», — рекомендовали в ведомстве.

Водители должны оценивать текущую ситуацию на дороге и быть готовыми к внезапному появлению пешеходов, велосипедистов, а также других участников дорожного движения. Не нужно садиться за руль автомобиля в болезненном и утомленном состоянии.

Пешеходам важно помнить, что автомобиль невозможно остановить моментально. Поэтому не стоит выходить на проезжую часть перед движущимся транспортом.

«Будьте предсказуемы для водителей, в темноте обозначайте себя световозвращающими элементами», — отметили в МВД.