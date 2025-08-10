Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В городе Миллерово после атаки БПЛА вводится локальный режим ЧС

Режим ЧС вводится на территории, где пострадали дома в городе Миллерово.

Источник: Комсомольская правда

В городе Миллерово Ростовской области на территории, которая подверглась атаке БПЛА, вводят режим ЧС. Об этом 10 августа в своем телеграм-канале сообщил районный глава Олег Коваленко.

— В настоящее время в зоне повреждения вводится режим ЧС, муниципальная комиссия проводит оценку ущерба. Пострадавшим будет оказана помощь. Люди не пострадали, — подчеркнул Олег Коваленко.

По словам чиновника, от обломков БПЛА пострадали «несколько частных домовладений».

Напомним, ранее о последствиях воздушной атаки сообщил также врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По словам донского главы, в нескольких частных домах в городе Миллерово выбило стекла, также был поврежден забор.

Подпишись на нас в Telegram.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше