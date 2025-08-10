Таинственная смерть в Италии: Молодая беременная гражданка Молдовы скончалась во сне — девушка была на восьмом месяце

Надежда Чигоряну, молодая девушка из Молдовы, беременная на восьмом месяце, внезапно скончалась во сне в своем доме в Тирано.
Ее тело без признаков жизни обнаружила свекровь.
Полиция выясняет обстоятельства трагедии.
Трагедия в Италии: молодая беременная молдаванка скончалась во сне.
Надежда Чигоряну, молодая девушка из Молдовы, беременная на восьмом месяце, внезапно скончалась во сне в своем доме в Тирано.
Ее тело без признаков жизни обнаружила свекровь.
Полиция выясняет обстоятельства трагедии.