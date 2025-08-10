Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Таинственная смерть в Италии: Молодая беременная гражданка Молдовы скончалась во сне — девушка была на восьмом месяце

Трагедия в Италии: молодая беременная молдаванка скончалась во сне.

Источник: соцсети

Надежда Чигоряну, молодая девушка из Молдовы, беременная на восьмом месяце, внезапно скончалась во сне в своем доме в Тирано.

Ее тело без признаков жизни обнаружила свекровь.

Полиция выясняет обстоятельства трагедии.