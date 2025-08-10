На трассе в Башкирии насмерть разбился 37-летний байкер

В селе Учалы произошло смертельное ДТП. По информации Госавтоинспекции Башкирии, 37-летний водитель мотоцикла марки «Кавасаки» врезался в попутный грузовой автомобиль «Скания».
Известно, что за рулем фуры находился 55-летний житель Свердловской области. В результате столкновения мотоциклист погиб на месте, а его 37-летняя пассажирка с травмами различной степени тяжести была доставлена в медицинское учреждение.
При проверке документов выяснилось, что погибший не имел водительского удостоверения с соответствующей категорией для управления мототранспортом.
По факту аварии начато разбирательство.
