На трассе в Башкирии насмерть разбился 37-летний байкер

В Учалах мотоциклист погиб в столкновении с грузовиком.

Источник: Комсомольская правда

В селе Учалы произошло смертельное ДТП. По информации Госавтоинспекции Башкирии, 37-летний водитель мотоцикла марки «Кавасаки» врезался в попутный грузовой автомобиль «Скания».

Известно, что за рулем фуры находился 55-летний житель Свердловской области. В результате столкновения мотоциклист погиб на месте, а его 37-летняя пассажирка с травмами различной степени тяжести была доставлена в медицинское учреждение.

При проверке документов выяснилось, что погибший не имел водительского удостоверения с соответствующей категорией для управления мототранспортом.

По факту аварии начато разбирательство.

