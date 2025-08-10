Ричмонд
Опасные субтитры: в Петербурге раскрыли новую схему мошенников

Фишинговые программы маскируют под пиратские фильмы и сериалы.

Источник: Freepik

В киберполиции Петербурга и Ленобласти предупредили о новой схеме распространения вредоносных программ. Злоумышленники прячут опасные ссылки в файлах с субтитрами и AI-дублированием к фильмам.

Чаще всего такие материалы распространяют через Телеграм-каналы с пиратским контентом: скачивая «новинку» и сопутствующие файлы, пользователь может незаметно получить фишинговую ссылку или автозапуск вируса.

Мошенники маскируются под обычные ресурсы с фильмами. МВД советует не открывать подозрительные вложения и проявлять осторожность при использовании ИИ-переводчиков. Об этом сообщил «Петербургский дневник».