Опасные субтитры: в Петербурге раскрыли новую схему мошенников

В киберполиции Петербурга и Ленобласти предупредили о новой схеме распространения вредоносных программ. Злоумышленники прячут опасные ссылки в файлах с субтитрами и AI-дублированием к фильмам.
Чаще всего такие материалы распространяют через Телеграм-каналы с пиратским контентом: скачивая «новинку» и сопутствующие файлы, пользователь может незаметно получить фишинговую ссылку или автозапуск вируса.
Мошенники маскируются под обычные ресурсы с фильмами. МВД советует не открывать подозрительные вложения и проявлять осторожность при использовании ИИ-переводчиков. Об этом сообщил «Петербургский дневник».