Днем 9 августа спасателям поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в гребном канале по ул. Вилейской. Работники МЧС извлекли из воды тело гражданина 1964 года рождения.
Устанавливаются обстоятельства случившегося.
10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Заславле мужчина утонул в гребном канале, сообщили БЕЛТА в МЧС.
