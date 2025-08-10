Ричмонд
В Заславле мужчина утонул в гребном канале

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Заславле мужчина утонул в гребном канале, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Днем 9 августа спасателям поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в гребном канале по ул. Вилейской. Работники МЧС извлекли из воды тело гражданина 1964 года рождения.

Устанавливаются обстоятельства случившегося.