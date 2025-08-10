Причиной лесного пожара в Ялте стал удар молнии в дерево

Напомним, огонь охватил два гектара территории горно-лесного заповедника. В тушении пожара в микрорайоне Васильевка были задействованы не только сотрудники ФГБУ «Заповедный Крым», но и Минобороны, МЧС, «Крым Спас», а также волонтеры.