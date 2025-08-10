Ричмонд
Причиной лесного пожара в Ялте стал удар молнии в дерево

Пожар полностью ликвидировали.

Источник: МЧС РФ

Причиной лесного пожара в Ялте стал удар молнии в дерево. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

Напомним, огонь охватил два гектара территории горно-лесного заповедника. В тушении пожара в микрорайоне Васильевка были задействованы не только сотрудники ФГБУ «Заповедный Крым», но и Минобороны, МЧС, «Крым Спас», а также волонтеры.

Авиация скинула на горящий лес 60 тонн воды. Воздушные судна забирали воду из Черного моря.

Как сообщили в МЧС по РК, днем 10 августа лесной пожар полностью ликвидировали.