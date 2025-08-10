Ростовская область, 10 августа 2025. DON24.RU. В Ростовской области за сутки произошло 16 возгораний сухой растительности. Об этом сообщает региональное управление ГУ МЧС России. Как уточняется, также произошло одно ДТП, восемь техногенных пожаров, погиб один человек.