Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымчанина оштрафовали за запуск фейерверка

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости Крым. Суд в Крыму оштрафовал местного жителя на тысячу рублей за запуск фейерверка, пишет РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает агентство, оштрафованный судом мужчина работает водителем. В 10 часов вечера на дороге между домами он запустил фейерверк, нарушив запрет на применение и использование пиротехнических изделий. Запрет после начала СВО действует на всей территории полуострова из соображений безопасности. Исключение составляет применение хлопушек, бенгальских огней и так называемых фонтанов холодного огня.

В суде мужчина признал вину. Его оштрафовали на 1000 рублей, следует из материалов. Статья предусматривает штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей, поэтому назначенное наказание — минимальное.