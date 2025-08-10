Крымчанина оштрафовали за запуск фейерверка

Как сообщает агентство, оштрафованный судом мужчина работает водителем. В 10 часов вечера на дороге между домами он запустил фейерверк, нарушив запрет на применение и использование пиротехнических изделий. Запрет после начала СВО действует на всей территории полуострова из соображений безопасности. Исключение составляет применение хлопушек, бенгальских огней и так называемых фонтанов холодного огня.