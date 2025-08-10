В Дагестане в ДТП погибли три человека

По данным ведомства, ДТП произошло в воскресенье, в 10.00 мск, на трассе «Астрахань-Махачкала» в Тарумовском районе Дагестана.
«Водитель Lexus выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Vesta, которая от удара загорелась и полностью сгорела. В результате ДТП водитель и пассажир Lada Vesta скончались на месте происшествия… По обновленной информации, в ДТП погибли три человека: в обгоревшей машине найден труп 56-летней пассажирки», — рассказали в МВД.
Водителя и двух несовершеннолетних пассажиров Lexus доставили в медучреждение.