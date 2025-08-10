Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дагестане в ДТП погибли три человека

МАХАЧКАЛА, 10 авг — РИА Новости. Автомобиль загорелся после столкновения с другой машиной на федеральной автодороге в Дагестане, в результате погибли три человека, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, ДТП произошло в воскресенье, в 10.00 мск, на трассе «Астрахань-Махачкала» в Тарумовском районе Дагестана.

«Водитель Lexus выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Vesta, которая от удара загорелась и полностью сгорела. В результате ДТП водитель и пассажир Lada Vesta скончались на месте происшествия… По обновленной информации, в ДТП погибли три человека: в обгоревшей машине найден труп 56-летней пассажирки», — рассказали в МВД.

Водителя и двух несовершеннолетних пассажиров Lexus доставили в медучреждение.