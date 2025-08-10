Госкомитет по ЧС: новых ЧП на предприятии БСК в Стерлитамаке не зафиксировано

В Башкирии представители Госкомитета по чрезвычайным ситуациям опровергли информацию, которая распространяется в связи с ЧП на БСК. Они сообщили, что за состоянием воздуха теперь следят круглосуточно.
На устранение последствий происшествия отправили 155 специалистов и почти полсотни машин. Об этом 10 августа рассказал глава ведомства Кирилл Первов на брифинге, посвященном ЧП.
По его словам, замеры воздуха проводят четыре мобильные лаборатории, которые предоставили министерство природы республики, сам госкомитет, Роспотребнадзор и предприятие. Вчера специалисты проверили воздух в 13 местах, но опасных веществ не нашли.
Также Первов опроверг слухи о возможной угрозе для жителей и новых взрывах, назвав эти данные ложными. Мониторинг начали сразу после аварии и продолжают до сих пор.
