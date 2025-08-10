В Самаре подростки избили парня из-за «неправильного» ремня

Нападение сняли на видео: пострадавшего унижали и били. Прокуратура начала проверку.
В Самаре группа подростков напала на молодого человека из-за его ремня. Инцидент произошел 10 августа 2025 года и попал на видео.
Что произошло? Нападавшие требовали «пояснить за ремень», а затем с пострадавшего сняли пояс, плевали ему в лицо и избивали. По данным различных источников в соцсетях, в нападении участвовал местный «авторитет» по кличке Боняра.
«Прокуратурой Советского района г. Самары организована проверка соблюдения органами системы профилактики требований федерального законодательства», — сообщили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство группой лиц). Прокуратура взяла расследование на контроль. Видео с инцидентом сейчас распространяется в соцсетях.
Если вина участников нападения подтвердится, им грозит до 5 лет лишения свободы.
