Жительница Башкирии лишилась 4,9 млн рублей

Женщине позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками энергосбытовой компании и Роскомнадзора.
Убедив ее выполнить различные манипуляции со своими сбережениями, аферисты похитили у женщины 4,9 млн рублей.
В Шаранском районе Башкирии полицейские разбираются в обстоятельствах мошенничества, при котором пострадала пенсионерка.
