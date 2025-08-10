Ричмонд
Жительница Башкирии лишилась 4,9 млн рублей

В Шаранском районе Башкирии полицейские разбираются в обстоятельствах мошенничества, при котором пострадала пенсионерка.

Источник: Freepik

Женщине позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками энергосбытовой компании и Роскомнадзора.

Убедив ее выполнить различные манипуляции со своими сбережениями, аферисты похитили у женщины 4,9 млн рублей.