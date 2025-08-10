Ричмонд
В СК России затребовали доклад о ненадлежащем отлове безнадзорных собак в Чите

Во дворе многоквартирного домов долгое время живет стая собак.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В СК России затребовал доклад о ненадлежащем отлове безнадзорных собак в Чите. В социальных сетях распространилась информация, что во дворе одного из многоквартирных домов долгое время живет стая бродячих собак. Как сообщили КП-Иркутск в СК России, они регулярно агрессируют на местных жителей.

— В августе собаки набросились на 7-летнюю девочку, которой удалось избежать укусов, потому что животных отогнали прохожие. Они обращались в инстанции по данной проблеме, но все безрезультатно, — уточнили в ведомстве.

Следователи по Забайкальскому краю завели уголовное дело. Александр Бастрыкин держит ход и результаты расследования дела на контроле.