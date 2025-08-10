В СК России затребовали доклад о ненадлежащем отлове безнадзорных собак в Чите

В СК России затребовал доклад о ненадлежащем отлове безнадзорных собак в Чите. В социальных сетях распространилась информация, что во дворе одного из многоквартирных домов долгое время живет стая бродячих собак. Как сообщили КП-Иркутск в СК России, они регулярно агрессируют на местных жителей.