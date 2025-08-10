Мальчик погиб под колесами внедорожника в Алматы

По информации пресс-службы Департамента полиции мегаполиса, водитель Range Rover следовал по улице А. Хегай в восточном направлении и допустил наезд на ребенка.
«Мальчик 2013 года рождения находился на проезжей части. К сожалению, в результате ДТП ребенок погиб на месте происшествия», — сообщили правоохранители.
По факту ДТП, повлекшего смерть человека возбуждено уголовное дело, а также назначены соответствующие экспертизы.
