Мальчик погиб под колесами внедорожника в Алматы

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 10 августа в Наурызбайском районе Алматы. Под колесами внедорожника погиб ребенок 2013 года рождения, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По информации пресс-службы Департамента полиции мегаполиса, водитель Range Rover следовал по улице А. Хегай в восточном направлении и допустил наезд на ребенка.

«Мальчик 2013 года рождения находился на проезжей части. К сожалению, в результате ДТП ребенок погиб на месте происшествия», — сообщили правоохранители.

По факту ДТП, повлекшего смерть человека возбуждено уголовное дело, а также назначены соответствующие экспертизы.

8 августа 2025 года в Алматы пострадали два человека во время ДТП с троллейбусом, который влетел в автобусную остановку.