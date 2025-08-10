Ричмонд
Женщина погибла в лобовом столкновении машин под Красноярском

10 августа в районе 16:00 на 685-м км федеральной трассы Р-255 «Сибирь» произошло смертельное ДТП.

10 августа в районе 16:00 на 685-м км федеральной трассы Р-255 «Сибирь» произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 26-летний водитель выехал на Mercedes на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. В красноярском УМВД уточнили, что на месте ЧП в Козульском районе скончалась женщина.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии, которая вызвала затруднения движения в обоих направлениях. Дорожные службы эвакуируют большегруз, чтобы восстановить нормальный трафик.

Ранее «Московский комсомолец в Красноярске» сообщил, что иномарка сбила насмерть женщину в краевом центре.