В Башкирии из-за тумана погиб 55-летний водитель «Бад Ф7»

Утром на 85-м километре автодороги М-5 «Урал» произошла смертельная авария. По информации ГАИ по Башкирии, водитель автомобиля «Бад Ф7» в условиях густого тумана не заметил предупреждающие знаки о дорожных работах и сигналы реверсивного светофора.
В результате машина съехала с моста и перевернулась в реку. Мужчина, находившийся за рулем, погиб на месте до прибытия медиков.
По факту смертельного ДТП начато разбирательство.
