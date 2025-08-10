Ричмонд
В Башкирии из-за тумана погиб 55-летний водитель «Бад Ф7»

Смертельное ДТП произошло на трассе в Альшеевском районе Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Утром на 85-м километре автодороги М-5 «Урал» произошла смертельная авария. По информации ГАИ по Башкирии, водитель автомобиля «Бад Ф7» в условиях густого тумана не заметил предупреждающие знаки о дорожных работах и сигналы реверсивного светофора.

В результате машина съехала с моста и перевернулась в реку. Мужчина, находившийся за рулем, погиб на месте до прибытия медиков.

По факту смертельного ДТП начато разбирательство.

