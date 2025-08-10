Военные полицейские отработали отражение атаки на автоколонну под Самарой

Как же проходили учения? По легенде, колонна в лесной зоне подверглась нападению «противника», и первая и последняя машины попали под обстрел. Военные организовали круговую оборону и вступили в бой, а в ходе перестрелки один из «диверсантов» был условно ранен и захвачен в плен.