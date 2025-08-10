Военные полицейские отработали отражение атаки на автоколонну под Самарой

На Рощинском полигоне прошли учения с имитацией нападения диверсионной группы.
В Самарской области военные полицейские Центрального военного округа провели учения по отражению атаки на автоколонну. Тренировки прошли на Рощинском полигоне с участием более 40 военнослужащих.
Как же проходили учения? По легенде, колонна в лесной зоне подверглась нападению «противника», и первая и последняя машины попали под обстрел. Военные организовали круговую оборону и вступили в бой, а в ходе перестрелки один из «диверсантов» был условно ранен и захвачен в плен.
«По опыту предыдущих вооружённых конфликтов и с учётом диверсионной активности противника, такие тренировки остаются крайне актуальными», — пояснил старший сержант Юрий Малышев из военной комендатуры.
Военные использовали автоматы АК-74М и АК-12. Учения проводили инструкторы с боевым опытом. Основной целью было улучшение взаимодействия подразделений и отработка действий при внезапном нападении.
После успешного отражения атаки колонна продолжила движение по маршруту. Подобные тренировки помогают военным подготовиться к реальным боевым ситуациям.
